Survivor Ayşe Yüksel mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı' Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel tatil paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in son Instagram pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Yarışmada gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Adete bir sosyal medya fenomeni haline gelen Ayşe Yüksel gerek özel hayatı ile gerekse sosyal medyada paylaştığı kareler ile gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 601 bin takipçisi bulunuyor.

Ayşe Yüksel'in paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Ayşe Yüksel, Karadağ'da tatil yapıyor. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ayşe Yüksel'in o pozları kısa sürede gündeme oturdu.

İşte Ayşe Yüksel'in tatil pozları..