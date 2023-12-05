Survivor Ayşe Yüksel mini elbisesiyle olay yarattı! Cesur tarzına yorum yağdı.. Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı son pozlar ile dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel'in iddialı tarzı yorum yağmuruna tutuldu..

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Survivor isimli yarışma programına katılarak ünlenen Ayşe yüksel sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem oluyor.

Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Ayşe Yüksel güzelliği ile dikkat çekiyor.

Yarışma sonrası sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 591 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

23 yaşında olan Ayşe Yüksel iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunarak adından söz ettiriyor.

Ayşe Yüksel sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile beğeni topladı. İşte Ayşe Yüksel'in son Instagram pozları..