Survivor Ayşe Yüksel mini etekli pozlarıyla dikkat çekti: 'Bu güzellik gerçek mi' Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyadanın gündeminde. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in instagram pozları büyük beğeni topluyor..

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adete bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in Instagramda 603 bin takipçisi bulunuyor.

Yüksel'in paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekiyor.

23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir.

Özellikle tenis ile ilgili olan Ayşe Yüksel şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumculuk yapıyor.

Ayşe Yüksel'in Instagram hesabından "Her zaman mutlu olun ve gülümseyin" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o kareler..