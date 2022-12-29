Survivor Ayşe Yüksel siyah mini elbisesiyle nefes kesti! ''Yine yaktın ortalığı''

Ayşe Yüksel'in instagram paylaşımları takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile ünlenen Ayşe Yüksel tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sporcu kişiliği ile tanınan Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni ve yorum yapılıyor.

Instagram'da 629 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel'in her paylaşımı hayranları tarafından gündeme taşınıyor.

Ayşe Yüksel'in instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük ilgi gördü. Siyah elbisesiyle verdiği pozları paylaşan yüksel takipçilerinden tam not aldı.

İşte Ayşe Yüksel'in son instagram paylaşımı..