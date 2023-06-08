Survivor Ayşe Yüksel yırtmaçlı pozlarıyla dikkat çekti: 'Güzelliğin şaka mı?' Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı kareler ile beğeni topluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in Instagram pozları büyük beğeni topluyor..

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor'da yarıştıktan sonra tanınan ve ünlenen Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adete bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in Instagramda 602 bin takipçisi bulunuyor. Yüksel'in paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekiyor.

23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir.

Özellikle tenis ile ilgili olan Ayşe Yüksel şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumculuk yapıyor.

Ayşe Yüksel'in son olarak Instagram hesabından "En güzel şeye şahitlik ettim bu gece çok mutluyum" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o kareler..