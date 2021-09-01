Survivor Ayşe Yüksel'den flaş iddia! Adada kim öpüştü?

Survivor'ın öne çıkan yarışmacılarından birisi olan Ayşe Yüksel, son yaptığı açıklamalar ile herkesi şaşırttı. Yüksel, adada birilerinin öpüştüğünü ve bunu içinde tutamadığını iddia etti.

Survivor'da gösterdiği performans ve diyaloglarla öne çıkan Ayşe Yüksel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Yarı finalde elenen Yüksel, bir YouTube programına katıldı ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

Yaptığı açıklamalar ile Survivor'daki yarışmacıları hedef alan Yüksel, kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Yüksel'in yaptığı açıklamayı okuyanlar ise hangi isimlerden bahsettiğini öğrenmek için araştırma yapmaya koyuldu.

"ÖPÜŞTÜLER" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bir programa katılan ve "İçinde kalan, söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna cevap veren Yüksel şu ifadeleri kullandı;

"İçimde neler neler var, bil bilseniz! Şuraya döksem roman olur adeta. Söylemek istediklerim var; ne kadar doğru ne kadar yanlış, onu sizin takdirinize bırakıyorum.

Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların, dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği veya halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden biri."

Bu açıklamaların ardından doğru olup olmadığı konuşulurken, kimin öpüştüğü ise merak konusu oldu.