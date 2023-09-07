Survivor'ın yıldızıydı! Ayşe Yüksel'in iddialı pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yakıyorsun ortalığı' Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in Instagram pozları büyük beğeni topluyor. İşte ünlü ismin son paylaşımı..

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Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile tanınan Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile gündem olmayı sürdürüyor.

Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak sosyal medyada büyük bir takipçi sayısına ulaştı.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Ayşe Yüksel'in instagramda 600 bin takipçisi bulunuyor.

Yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alan Ayşe Yüksel güzelliği ile adeta kendine hayran bırakıyor.

23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir.

Sporla içli dışlı bir hayat süren Ayşe Yüksel Survivor'da da oldukça başarılı bir performans göstererek adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Ayşe Yüksel'in Instagram hesabından paylaştığı son pozlar gündeme geldi. Yüksel'in bu pozları kısa sürede büyük beğeni topladı.

İşte o kareler..