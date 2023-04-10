Survivor Ayşe Yüksel'in instagram pozlarına beğeni yağdı! 'Fotoğraflar ateş ediyor' Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyadanın gündeminde. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in instagram pozları büyük beğeni topluyor..

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performans ile ünlenen Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adete bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Ayşe Yüksel'in instagramda 616 bin takipçisi bulunuyor.

Yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alan Ayşe Yüksel güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencidir.

Sporla içli dışlı bir hayat süren Ayşe Yüksel Survivor'da da oldukça başarılı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ayşe Yüksel instagram hesabından paylaştığı son pozları ile gündeme geldi.

Büyük beğeni toplayan o karelere takipçileri "Kombin mi daha güzel yoksa sen mi karar veremedim" ve "Ne giyse yakışıyor" şeklinde yorumlar yaptılar..

İşte o kareler..