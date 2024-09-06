Survivor Ayşe Yüksel'in Selanik pozlarına yorum yağdı! "Ayşe Yüksel güzelliği" Ayşe Yüksel Instagram'da paylaştığı son pozlar ile beğeni topladı. Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel'in pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

Haber Merkezi

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe yüksel sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Survivor'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yarışmanın ardından sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 601 bin takipçisi bulunuyor.

Ayşe Yüksel'in yaptığı her paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

24 yaşında olan Ayşe Yüksel sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile beğeni topladı.

Sevgilisi ile Selanik'e giden Ayşe Yüksel burada verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayşe Yüksel'in Selanik pozlarına takipçileri tarafından "Tatil Ayşesi muhteşemliği" ve "Çok ama çok güzel ve özelsin" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Ayşe Yüksel'in Selanik pozları...