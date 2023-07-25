Survivor Ayşe Yüksel'in sevgilisiyle paylaştığı poz beğeni topladı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.. Survivor yarışması ile ünlenen Ayşe Yüksel sevgilisi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Ayşe Yüksel ve sevgilisinin o pozu..

Survivor yarışması ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Ayşe Yüksel sık sık adından söz ettiriyor. Yarışmanın ardından büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Ayşe Yüksel sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşımlar yapan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 603 bin takipçisi bulunuyor. Sercan Saray ile aşk yaşamaya başlayan Ayşe Yüksel sevgilisi ile verdiği pozları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Son olarak Yunanistan'a tatile giden Ayşe Yüksel ve sevgilisinin birlikte verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Ayşe Yüksel'in son Instagram paylaşımı..