Survivor Ayşe Yüksel'in sevgilisiyle paylaştığı pozlar gündem oldu! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.. Survivor yarışması ile ünlenen Ayşe Yüksel sevgilisi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Ayşe Yüksel ve sevgilisinin o pozları..

Survivor yarışması ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Ayşe Yüksel yeni bir aşka yelken açtı. Yarışmanın ardından büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Ayşe Yüksel sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşımlar yapan Ayşe Yüksel'in instagramda 609 bin takipçisi bulunuyor. Sercan Saray ile aşk yaşamaya başlayan Ayşe Yüksel sevgilisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Karadağ'da bulunan ikilinin bu pozları kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Ayşe Yüksel'in son instagram paylaşımı..