Survivor Ayşe Yüksel'in taytlı pozlarına beğeni yağdı! 'Yine yakıyorsun ortalığı'

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyadanın gündeminde. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in instagram pozları büyük beğeni topluyor..

Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile tanınan Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak sosyal medyada büyük bir takipçi sayısına ulaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Ayşe Yüksel'in instagramda 652 bin takipçisi bulunuyor.

Yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alan Ayşe Yüksel güzelliği ile hayran bırakıyor. 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir.

Sporla içli dışlı bir hayat süren Ayşe Yüksel Survivor'da da oldukça başarılı bir performans göstererek dikkat çekmişti.

Ayşe Yüksel'in instagram hesabından paylaştığı taytlı pozu gündeme geldi. Yüksel'in bu pozları kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte o kareler..