Survivor Batuhan Karacakaya'dan şaşırtan itiraf! "Acun abi sözünü tutmadı" Survivor yarışmasından üçüncülükle ayrılan oyuncu Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, son olarak Survivor'a katıldı.

Yarışmacı üçüncü olarak bitiren Karacakaya, iddialı isimler arasındaydı.

O dönemde annesinin yapmış olduğu bir paylaşımdan dolayı gündemde kalan Batuhan Karacakaya, hem olayın iç yüzünü anlattı hem de Acun Ilıcalı'ya sitemde bulundu.

Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'na çarpıcı açıklamalar yapan ünlü isim, yarışmada olanları anlattı.

"Karambole geldim"

Survivor'da yaşadığı haksızlıklardan ve annesinin paylaşımından dolayı tepki çektiğinden bahseden Karacakaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Survivor'ın hayatımda olumsuz etkileri oldu. Survivor'a gitmememi istemeyen menajerlerimle yollarımı ayırdım. Bir diziden başrol teklifi almıştım kabul etmeyerek gittim. İlk sene bir karambol oldum ve elendim. Elendikten sonra bana 'Takipçi kaybedersin sonra da unutulursun' denmişti. Ben elendikten sonra 500 bin kişi takip etmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın açtığı canlı yayını 80 bin kişi izlerken benim yayınımı 120 bin kişi izliyordu."

"Parasıyla konuşuyor"

Ben Survivor'ı sportif mücadelemi gösterdiğim bir yarışma olarak kapatmak isterken annemle olan polemikle anılmaya başlandım. Oraya para için gidene saygım sonsuz. Benim yolumda para, ün ve şöhret ön planda değildi. Beni zaten Aşk-ı Memnu'dan dolayı dünya tanıyordu.

Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Söylüyor da... Annem için de aynısını düşündü. Orada olduğum için ve emeğimden dolayı para aldım."

"Özrünü tutmadı"

Ben yarışmada koşmaktan başka size ne yaptım? Annemle olan konuşmayı halletmek için yanına gittik. Acun Ilıcalı, anneme söyledikleri için kamuoyunda özür dileyeceğinin garantisini verdi ama dilemedi. Ben bu yüzden Survivor All Star teklifini kabul etmedim. Bana söylenen lafı yerim ama anneme haksızlık yapıldı. Yapım ekibiyle 1 saat toplantı yaptık ve içimdeki her şeyi söyledim. Acun Ilıcalı'ya kendimi her fırsatta hatırlattım ama özür dilemedi. Ben şu an Survivor'da annesine laf edilen biri olarak laf yiyorum."