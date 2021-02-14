Survivor Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran babası kimdir?

Survivor 2021 kadrosuna katılan Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor izleyicileri tarafından, ‘Survivor Berkay Yuvakuran kimdir?’ sorusu araştırılıyor.

Survivor 2021 yedek yarışmacılarından Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Survivor izleyicileri, Gönüllüler takımına katılan Berkay Yuvakuran'ın kim olduğunu merak ediyor.

Peki, babası milli futbolcu olan Survivor Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? İşte Berkay Yuvakuran hakkında merak edilenler...

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Şişli’de dünyaya gelmiştir.

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan, bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Miili Takım’da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Aile kökleri Makedonya’ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursalıdır. Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran’ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır.

Berkay Yuvakuran’ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır.

Futbol hayatına Pendikspor’un alt yapısında başlayan Berkay Yuvakuran, güçlü fiziği, hava topu hakimiyeti ve sert şutları ile yer aldığı takımlarda adından sıkça söz ettirmektedir.

2021 Survivor Gönüllüler takımına dahil olan Berkay Yuvakuran kendisini hırslı, eğlenceli ve sinirli bir kişilik olarak tanımlıyor.

Survivor’daki heyecanı sonuna kadar yaşamak ve savaşçı kimliğini ortaya koyup Türkiye’ye göstermek amacıyla Sruvivor'a katıldığını söylüyor. Berkay Yuvakuran, “Ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor’da şampiyon olmak istiyorum!” diyor.





SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963 tarıhinde Bursa'da doğmuştur. Türk eski milli futbolcudur. Önce Galatasaray'da sonra Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynamıştır.

Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray takımının Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı finale çıkmasında büyük bir rol oynamıştır.

Toplamda 25 kez milli formayı giyen Yuvakuran, 1989 - 1990 sezonunun sonunda Fenerbahçe takımına transfer olmuştur.

Semih Yuvakuran’ın Alperen, Utku ve Berkay adında üçüz erkek çocukları vardır.





