Survivor Berna Keklikler bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Kalça dövmesi olay yarattı.. Survivor yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Berna Keklikler'in bikinili paylaşımı bazı takipçlerinin tepkisini çekti. İşte o paylaşım.

Survivor yarışmasıyla tanınan Berna Keklikler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Berna Keklikler'in havuz başında paylaştığı bikinili pozu takipçilerinin beğenisini topladı.

Survivor programı ile televizyonlara çıkan ve ünlenen Berna Keklikler sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Yarışmanın ardından sosyal medyada popülerliğini artıran Berna Keklikler'in 378 bin takipçisi bulunuyor.

Berna Keklikler son olarak paylaştığı iddialı poz ile gündeme geldi. İşte Berna Keklikler'in o pozu..

Instagram hesabından bol bol fotoğraf paylaşan Berna Keklikler'in her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Berna Keklikler'in bazı Instagram paylaşımları..