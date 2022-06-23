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    • Survivor Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sokaklarda! Ateş kırmızısı nefes kesti...

    Survivor Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sokaklarda! Ateş kırmızısı nefes kesti...

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mini elbisesiyle ortalığı salladı.
    • 23.06.2022 - 09:58
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    Survivor Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sokaklarda! Ateş kırmızısı nefes kesti...

    25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğan Berna Keklikler, katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçildi.

    Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Keklikler, okul hayatını tamamladıktan sonra oyunculuk ve modelliğe yöneldi.

    2014 yılından beri İstanbul'da yaşamını sürdüren Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 yarışmasına dahil oldu.

    Yarışmada sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim, sezonun dikkat çeken yarışmacılarından biri.

    Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Survivor Berna, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşının yanında paylaştığı kalça dansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

    O anları canlı canlı paylaşan Keklikler, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak. Bunu da çekmezsin" ifadeleriyle çok konuşuldu.

    "Kırmızı sana çok yakışıyor"

    Her paylaştığı fotoğraf olay olan Berna Keklikler, bu sefer de kırmızı elbisesiyle ortalığı yaktı geçti.

    33 yaşındaki Berna Keklikler'in o pozuna, "Her zaman güzelsin", "Kırmızı sana çok yakışıyor" gibi yorumlar  yapıldı.

    Keklikler, kendisi gibi fenomen olan erkek arkadaşı ile sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

    Survivor Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sokaklarda! Ateş kırmızısı nefes kesti... #1

    Survivor Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sokaklarda! Ateş kırmızısı nefes kesti... #2

    Survivor Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sokaklarda! Ateş kırmızısı nefes kesti... #3

    Survivor Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sokaklarda! Ateş kırmızısı nefes kesti... #4


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