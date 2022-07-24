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    Survivor Berna Keklikler'in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! ' Ablasından daha güzel'

    Survivor All Star yarışmasıyla herkes tarafından tanınan Berna Keklikler, kardeşi Berrin Keklikler ile gündeme geldi.Berrin Keklikler'in iddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu.
    • 24.07.2022 - 16:36
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    Survivor Berna Keklikler'in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! ' Ablasından daha güzel'

    25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğan Berna Keklikler, katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçildi.

    Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Keklikler, okul hayatını tamamladıktan sonra oyunculuk ve modelliğe yöneldi.

    2014 yılından beri İstanbul'da yaşamını sürdüren Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 yarışmasına dahil oldu.

    Adaya erken veda eden Berna Keklikler, yarışmadan sonra özel hayatıyla da merak edildi.

    Şimdilerde sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen Berna Keklikler, kardeşi Berrin Keklikler ile benzerliğiyle dikkat etti.

    "Ablasından daha güzel"

    Sosyal medyada 137 bin takipçisi bulunan Berrin Keklikler, verdiği pozlarla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

    Son olarak Berrin Keklikler, bikinili pozuyla olay oldu.

    Berrin Keklikler'in paylaşımının altına takipçilerinden, "Bunlar ikizler mi?" ve "Ablasından daha güzel" şeklinde yorumlar geldi.

    Survivor Berna Keklikler in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! Ablasından daha güzel #1

    Survivor Berna Keklikler in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! Ablasından daha güzel #2

    Survivor Berna Keklikler in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! Ablasından daha güzel #3

    Survivor Berna Keklikler in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! Ablasından daha güzel #4


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