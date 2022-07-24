Haberler

Medya Haberleri

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! ' Ablasından daha güzel'

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi bikinili pozuyla büyüledi! ' Ablasından daha güzel'

Survivor All Star yarışmasıyla herkes tarafından tanınan Berna Keklikler, kardeşi Berrin Keklikler ile gündeme geldi.Berrin Keklikler'in iddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu.