Survivor birleşme partisi ne zaman, nasıl başvurulur? Exxen Survivor 2021 birleşme partisi başvuru..

Survivor birleşme partisi ne zaman, nasıl başvurulur? Exxen Survivor 2021 birleşme partisi başvuru..

Acun Ilıcalı, 100 Exxen izleyicisini, Survivor 2021 birleşme partisine götüreceğini açıkladı. Akabinde Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır araştırma konusu oldu. İşte detaylar..

Acun Ilıcalı bu akşam Survivor izleyicilerine yeni bir haber verdi.

Exxen.com platformu üzerinden yapılacak olan başvurular sonucu 100 kişi özel uçakla Dominik adasına götürülecek ve Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler birleşme partisine katılma fırsatı yakalayacak.

Seyirciler, Survivor 2021 birleşme partisi çekilişine nasıl katılırım? sorusunu araştırıyor.

Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi için başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor 2021’de birleşme partisi için geri sayım başladı. Birleşme partisinde birçok ödüllü yarışma ekrana geliyor.

Geçen sene “Açık arttırma”, “Kilo yarışması” ve “Futbol maçı” gibi yarışmalarda yapılmıştı. Merakla beklenen birleşme partisinin tam tarihi belli değil. Survivor 2020’de birleşme partisi 13 Nisan’da yapılmıştı.

SURVİVOR 2021 BİRLEŞME PARTİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Exxen, 100 Survivor Severi Survivor’a götürüyor. Çekilişle belirlenecek 50 şanslı Exxen üyesi, 1 yakını ile birlikte Dominik’e gitme şansına sahip oluyor. Bu partiye katılmak, yarışmaları izlemek ve Survivor heyecanını Ada’da yaşamak için gerekenler merak ediiliyor.

100 Survivor Severi Dominik’e götürecek özel uçak 23 Mart’ta kalkıyor. Üstelik pasaport yeterli, vize gerekmiyor.