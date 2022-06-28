Survivor boyunca kızı için gözyaşı döktü...'Babası göstermiyor' dediği kızına kavuştu! İşte o an

Survivor boyunca kızı için gözyaşı döktü...'Babası göstermiyor' dediği kızına kavuştu! İşte o an

Survivor All Star 2022'de şampiyonluk hayallerine veda eden Nagihan Karadere, göremediği kızı Ece Arven'e kavuştu. Duygusal anlar...

TV8'in heyecanla izlenen yarışması Survivor All Star 2022'de sona yaklaşıldı.

Yarışmada kıyasıya mücadele veren milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde şampiyonluk hayaline veda etti.

Yarışmayı altıncı olarak tamamlayan Survivor Nagihan, eleme gecesinde duygusal anlar yaşadı.

Tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam eden yarışmada Nagihan'ın elenmesi hayranlarını üzerken sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

Survivor All Star 2022'ye damga vuran isimlerden olan Nagihan Karadere, özel hayatıyla da merak konusu oldu.

Uğur Gökçe ile evlenen ve 2017 yılında boşanan Nagihan Karadere'nin evliliğinden Ece Arven isminde bir kızı bulunuyor.

Yarışmaya katıldığından beri kızı Arven'i göremeyen Nagihan, kızının son halini görmek isterken eski bir fotoğrafıyla karşılaşınca isyan etmişti.

Başarılı yarışmacı, daha önce iletişim ödülünü kazandığı yarışma sonrası uzun süredir görmediği kızını görme hayali kurmuş ancak gelen fotoğrafla hayalleri suya düşmüştü.

Kızına kavuştu

Nagihan, yaşadığı hayal kırıklığı üzerine "babası bilerek göstermiyor" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Survivor Nagihan'ın eski eşi merak edilirken kızı Ece Avren de ilgi odağı oldu.

Yarışma süresince kızına hasret kalan Nagihan Karadere'nin kızı ile kavuşma anları görenleri duygulandırdı.

Nagihan Karadere'nin kızı ile paylaştığı kareler beğeni yağmuruna tutuluyor.