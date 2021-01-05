Survivor Cup nedir, ne zaman? Survivor Exxen Cup kadrosunda kimler var?

Survivor Cup nedir, ne zaman? Survivor Exxen Cup kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı, kurduğu yeni dijital içerik platformu Exxen’de Survivor Cup adlı 2 hafta boyunca sürecek bir yarışma düzenliyor. Survivor Cup 2021 oyunları ve detayları merak konusu oldu.

Exxen adlı dijital içerik platformuyla Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2021 yarışmasının yanı sıra yeni platformunda da Survivor CUP adını verdiği bir formata imza attı.

SURVİVOR CUP 2021 NEDİR?

Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak.

Survivor izleyicisini Exxen platformuna çekmek için düzenlenen Survivor Cup 2021, Survivor gibi uzun sürmeyecek.

İki takım olacak ve her takımda yalnızca 6 isim olup takımlara sonradan yarışmacı gelmeyecek.

SURVİVOR EXXEN CUP NE ZAMAN?

Yarışma, 13 Aralık’ta çekilmeye başlandı ve 12 gün boyunca çekim yapıldı.

Survivor Cup 2021’in bölümleri Exxen'de yayınlanmaya başladı. Son bölümü yayınlandığında da Survivor 2021’in fragmanı yayınlanacak.

SURVİVOR EXXEN CUP YARIŞMACILARI KİMLER?

SEDA OCAK

17 Ağustos 1985 doğumlu olan Seda Ocak Bursa’da doğmuştur ve 36 yaşındadır. Eski milli atlet olan Seda Ocak 100 metre engelli koşucusudur. Survivor 2019’da yarışmıştır. Üniversite eğitimini ise anaokulu öğretmenliği üzerine alan Seda Ocak izleyiciler tarafından çok sevilmiştir.

NAGİHAN KARADERE

İlk olarak 2016’da Survivor’da yarışan Nagihan Karadere 1 Ocak 1984’te Osmaniye’de doğmuştur. Survivor 2018’de de başarılı bir şekilde yarışan Nagihan Karadere Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre koşmuştur.

SAHRA IŞIK

1991 yılında doğan Sahra Işık voleybolcudur. İlk olarak 2014 yılında Survivor’da yarışan Sahra Işık, Survivor 2018’de de yer almıştır.

BİRSEK PEKGÖZ

Berlin’de 1980 yılında doğan Birsen Pekgöz 41 yaşındadır ve olimpik sporcu ve 400 metre engelli koşucusudur. Survivor 2018 ile kendini tanıtan Birsen Pekgöz evli ve bir çocuk annesidir.

SEMA AYDEMİR

Sema Aydemir 400 metre engelli koşucusudur. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Sema Aydemir, Survivor 2018’de yarışmıştır.

ELİF GÖREN

14 Şubat 1990 Bursa doğumlu olan Elif Yıldırım Gören, 31 yaşındadır. ENKA Spor Kulübünün koşucusu olan Elif Yıldırım Gören 400 metre engelli koşucusudur.

BERKAN KARABULUT

23 Eylül 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur ve 27 yaşındadır. Berkan Karabulut Survivor 2020’de yarışmıştır. Basketbol oyuncusu olan Karabulut, güncel olarak fitness eğitmenliği yapmaktadır.

YUSUF KARAKAYA

Yusuf Karakaya 2 Ekim 1994 yılında Elazığ’da doğmuştur ve Kick boks sporcusudur. Tayland’da Kick Boks yarışmalarında çok önemli derecelere imza atan Karakaya, Survivor 2019’da yarışmıştır.

ATAKAN ARSLAN

Halk arasında “Avatar Atakan” olarak da bilinen Çağan Atakan Arslan 07 Ağustos 1989 yılında Sivas’ta doğmuştur. Atakan Arslan, üniversitede Beden Eğitimi bölümünden mezun olmuştur ve Kickboks ve Muay Thai sporcusudur.

SERCAN YILDIRIM

5 Nisan 1990 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde doğan Sercan Yıldırım, başarılı bir futbol oyuncusudur. Survivor’da 2020 yılında yarışan Sercan Yıldırım, aşk hayatıyla da magazine konu olmuştur.

ANIL BERK BAKİ

1991 yılında İstanbul’da doğan Anıl Berk Baki 6 yaşından itibaren yelken sporlarına başlamıştır. Milli sporcu olan Anıl Berk Baki yelken ve crossfite ek olarak amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile de ilgilenmiştir. Survivor’da 2018 yılında yarı finalistlerden biri olmuştur.

HAKAN HATİPOĞLU

Survivor’a pek çok kez katılan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Milli sporcu, yarışmacı ve oyuncu olan Hakan Hatipoğlu, Survivor Panaroma programının da sunuculuğunu yapmıştır.