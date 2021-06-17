Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2021 eleme adayı..

Survivor 2021'in 121. bölümünde, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

Aylardır adada kalmak için büyük mücadele veren yarışmacılar, Survivor 2021'in 16 Haziran tarihli 121. bölümünde, haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlığın üçüncü etabında kıran kırana mücadele eden yarışmacılar, kendilerini garanti altına almak için zorlu parkurda ciddi performans sergiledi.

Ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın üçüncü eleme adayını söyledi. Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor 2021'de eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 16 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor 2021'in 121. bölümünde, sayıları 6'ya düşen yarışmacılar, her geçen gün daha çok önem taşıyan dokunulmazlık oyununu almak için adeta canını dişine taktı.

Plaj üzerine inşa edilen parkurda zamana karşı oynanan yarışmada, en iyi süreye imza atan Survivor Ayşe ve Berkay, direkt olarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Daha düşük derecedeki yarışmacılar, ön eleme oyununda yarı finale çıkmak için çaba gösterdi.

Yarı final için yapılan ön eleme oyundaki eşleşmeler ise İsmail - Dora ve Aleyna - Poyraz olarak belirlendi. Parkur üzerindeki performansı ve başarılı atışları sayesinde rakibi Dora'ya 3-0 fark atarak adını yarı finale yazdıran ilk isim Survivor İsmail Balaban oldu.

Diğer ön eleme eşleşmesinde ise Aleyna - Poyraz kozlarını paylaştı. Zorlu parkur üzerinde gösterdiği performansla 3-0'lık skora imza atan Aleyna Kalaycıoğlu, yarı finalde mücadele edecek diğer bir isim olmayı başardı.

SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2021'in son bölümünde oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe, ödül olarak verilen 10 bin TL'yi, Dora ve Poyraz'la paylaştı. Ödülü mağazalardan alışveriş yaparak harcayan 3 isim, son olarak bir restoranda yemek yedi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünün sahibi olan Survivor Ayşe, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın üçüncü eleme adayını belirleme hakkına da sahip oldu.

Ayşe, Acun Ilıcalı'nın, "Hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderiyorsun?" sorusuna, İsmail Balaban yanıtını verdi. Böylece Survivor 2021'in bu hadtaki üçüncü eleme adayı İsmail Balaban oldu.

Eleme adayları: Dora, Aleyna, İsmail Balaban.