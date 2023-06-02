Survivor dün akşam kim elendi? Büyük final yaklaşıyor! 1 Haziran Survivor'da elenen isim... Survivor 2023 büyük finale kısa bir zaman kala yarışmacılar heyecan giderek artıyor. Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. İzleyiciler dün akşam elenen yarışmacıyı merak ediyor. Peki dün akşam Survivor'da kim elendi? 1 Haziran Survivor'a veda eden isim...

Yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da bu sezonun bitimine kısa bir zaman kaldı.

Bu sezon yeni formatıyla ekranlarda büyük ilgi gören Survivor’da büyük finale doğru zorlu yarışmacılar adaya veda ediyor.

Dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor’da, yarışmacılar büyük final için kıyasıya mücadele ediyor.

Dün akşam mavi ve kırmızı takım iletişim oyuncu için mücadele etti. Kıran kırana geçen mücadele sonucunda iletişim oyununu kırmızı takım kazandı.

İletişim oyunun ardından eleme konseyi gerçekleşti. Bu hafta eleme adayları Ertuğ, Asena ve Cansu olmuştu.

En az SMS oyu ile adaya veda eden isim belli oldu. Peki dün akşam Survivor’da kim elendi. İşte veda eden isim…

Dün akşam Survivor'da kim elendi?

Survivor’da bu hafta eleme adayları Ertuğ, Cansu ve Asena olmuştu. Dün akşam gerçekleşen eleme konseyinde en az SMS oyunu alarak veda eden isim Asena oldu.