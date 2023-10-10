Survivor Duygu'ya "travesti" dedi, davalık oldu! Son hali herkesi şaşırttı... Eski milli voleybolcu Duygu Bal, kendisine "travesti görünümlü" yorumunda bulunan X kullanıcısını dava etti.

ensonhaber.com

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal, Survivor'a katılarak medyanın tanıdığı bir isim oldu.

Başarılı sporcu, sosyal medyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Merve Aydın gibi isimlerle yarışan eski voleybolcu Duygu Bal, yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem oldu.

Değişimi karşısında yorumlar alan Bal, bir kullanıcının yazdığını affetmedi.

İş insanı Zafer A., sosyal medyada Duygu Bal için "Bu kadın, şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" ifadelerini kullandı.

Davalık oldu

Sabah’ta yer alan habere göre; Duygu Bal, sosyal medyada kendisine yapılan yoruma savaş açtı.

Avukatı aracılığı ile sosyal medya platformu X üzerinden bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Zafer A. adlı iş adamının hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Hapsi isteniyor

İfadesi alınan şüpheli iş adamı Zafer A., hesabın kendisine ait olduğunu ancak hakaret içeren yorumu kendisinin yapmadığını ve Duygu Bal'ı da tanımadığını öne sürdü.

İş insanı her ne kadar "Hesap benim değil" dese de savcılık 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.