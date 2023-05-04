Survivor Elanur cesur dekolteli pozlarıyla olay yarattı! 'Survivor yaramış' Sosyal medya fenomeni Elanur Pat Survivor'a veda ettikten sonra Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte ünlü ismin gündem olan son Instagram pozları..

Sosyal medya fenomeni ve Survivor yarışmacısı Elanur Pat iddialı paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bu sezon Survivor'da yarışan ve geçtiğimiz haftalarda Survivor'a veda eden Elanur instagram hesabından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen Elanur Pat, Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Twitch platformunda yaptığı yayınlar ile ünlenen ve ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Elanur şarkı çıkararak adından söz ettirdi.

Piyasaya sürdüğü "Bela" isimli şarkıyla dikkatleri üzerine çeken Elanur instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar beğeni topluyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur'un birbirinden cesur pozları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alıyor.

İşte Elanur'un son instagram pozları

Elanur'un Pat'ın bu pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri fenomen isme övgü dolu yorumlar yaptı.