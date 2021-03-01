Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 28 Şubat Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 28 Şubat Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor’ın son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takım için ada konseyinde oylama yapıldı ve konsey sonucu haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor’da haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler nefes kesen mücadeleleri ile devam ediyor.

Dün akşam, Survivor 2021'de 8. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylama sonucu kaybeden takımdan bir kişi, ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Peki, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 28 Şubat Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkura çıktı. Avantaj oyununu kazanan takım, Ünlüler oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlığını almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda yine kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonucunda Ünlüler takımı, 10'a 6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir isim, konseyde yapılan oylama sonucu eleme adayı olarak belirlendi.

Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu kaybedince aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Bölyece, Survivor'da 37. haftanın ikinci eleme adayı, Aleyna Çalışkan oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor 2021’de 8. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımının SMS oylamasına çıkmasının ardından toplanan ada konseyinde bir oylama yapılmıştı.

Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda adı en çok yazıldığı için haftanın ilk eleme adayı Öykü olmuştu.