Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 7 Şubat Pazar Survivor 2021 ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 7 Şubat Pazar Survivor 2021 ikinci eleme adayı kim oldu?

7 Şubat Pazar günü Survivor’ın 22. bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takım için ada konseyinde oylama yapıldı ve haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye’de Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.

İki takımın çok hırslı ve çok istekli olduğu oyunda dokunulmazlığı kazanan takımı bayrak yarışı belirledi. Dokunulmazlığı kaybeden takım da ise çıkan eleme adayı sürpriz oldu.

Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2021’de ikinci eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu, zor bir parkurda karşı karşıya gelen Ünlüler ile Gönüllüler takımı, oyunu kazanmak için son ana kadar yarıştı. İki takımın da çok hırslı olduğu oyunda ara sıra ufak kazalar yaşansa da skor 9-9’a geldi. Böylece kazanan takımı bayrak yarışı belirledi.

Bayrak yarışında kadınlarda Ünlüler takımı 8-5 önde bitirdi. Bu yüzden Gönüllüler, 3 sayı geriden başladı. Ünlüler, üç sayı önde başladıkları final oyununda hata yapmadı ve dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu ve ada konseyinde önce SMS halk oylaması yapıldı. Devamında yapılan ada konseyinde yazılan isimler; Baran, Hanzade, Reşat, Aleyna Çalışkan, Yunus Emre oldu.

Bu isimler arasında 4 kere ismi yazıldığı için Hanzade, Gönüllülerin gitme adayı oldu.