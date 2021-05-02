Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor ilk eleme adayı kim?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 81. bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Çeyrek finale kısa süre kala her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor'da iki takım da adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Market yarışı ve dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, 'Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 1 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, ilk etapta market oyununda karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Ünlüler takımı, erzağın sahibi oldu.

Sonraki turda ise Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana bir mücadeleye girişti. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları, ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.

Avantaj oyununda Batuhan Melis'le, Poyraz ise Aleyna Kalaycıoğlu ile eşleşti. Bayrak yarışına giden oyunda avantajın kazananı Ünlüler takımı oldu.

Skorda karşılıklı alınan sayılar nedeniyle denge sağlanırken, Gönüllüler takımı, üst üste sayı alarak skoru 9-5'e getirdi.

İsmail ile Berkay mücadelesi ise dokunulmazlık oyununun kaderini belirledi. Sembolü deviren Berkay 10-6 skorla, dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımına kazandırdı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden Ünlüler takımı için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı.

Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isim için özel bölümde oylarını kullandı.

Ünlüler takımının yaptığı oylama sonucunda, Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.