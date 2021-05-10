Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor ikinci eleme adayı kim?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 9 Mayıs Pazar akşamı yayımlanan 88. bölümünde, ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Çeyrek finale kısa bir zaman kala her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor'da mavi ve kırmızı takım, zorlu parkurda ikinci kez karşı karşıya geldi.

Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, ''Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?'' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 9 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'de takımlar, yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunlarını hayata geçirdi.

Bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.

Kırmızı takım oyuna İsmail ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisiyle çıkarken, mavi takım tercihini Poyraz ve Ayşe'den yana kullandı. Bayrak yarışına kalan avantaj oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için mücadele verdi. Nefes kesen anların yaşandığı oyunda bazı tartışmalar yaşandı. Dora ve Batuhan arasında çıkan tartışmada Acun Ilıcalı mavi takımı uyarırken Batuhan'ın sözleri de dikkat çekti.

Finalde ise kırmızı takım, 3-0 öne geçti. Mavi takımın sürdürdüğü kıyasıya mücadele ile skor 4-4 oldu. Kırmızı takımın atağı sonrası oyun farkı yeniden üçe çıktı.

Skoru 10-6 yapan kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanırken, mavi takım konseye gitti.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son olarak ünlüler takımından Melis adaya veda etmişti. Takımlar değişti. Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden mavi takım için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı.

İlk olarak takımlar haftanın değerlendirmesinde bulunarak, hararetli tartışmalar yaşadı. Daha sonra konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylar kullandı.

Kırmızı takımın Batuhan'ı aday göstermesine karşılık mavi takımın da uyguladığı yeni strateji dikkat çekti. En fazla ismi yazılan Poyraz, haftanın ikinci eleme adayı oldu.