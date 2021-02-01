Survivor Emin diskalifiye mi oldu? Emin Günenç'e ne oldu, sakatlığı nedir?

Survivor Emin diskalifiye mi oldu? Emin Günenç'e ne oldu, sakatlığı nedir?

Survivor 2021'in 31 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümünde Doktor Metin Kuş gönüllüler takımına kötü haberi verdi. Peki Survivor Emin diskalifiye mi oldu?

Survivor 2021'de sakatlıklar ve diskalifiyeler beklenmedik bir şekilde devam ediyor.

31 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelen bölümde gönüllüler kampında büyük üzüntü yaşandı.

Doktor Metin Kuş, Emin'in artık Survivor'a devam edemeyeceğini açıklaması sonrasında kamp gözyaşlarına boğuldu. Emin, sakatlığını kabul etmek istemese de Doktor Metin Kuş, birçok arkadaşı ile incelemeler sonrasında bu kararı aldığını açıkladı.

Peki, Emin neden Survivor'dan diskalifiye oldu? Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Emin hakkında merak edilenler…

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı.

18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

Sekiz yaşında başladığı futbolu, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 18 yaşında bırakmak zorunda kaldı. Fakat bu onun spor yapmasına engel olmadı. Oyunculuk eğitimi alırken Emin Günenç, vaktinin çoğunu spor salonunda geçiriyor.

urvivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç’in Instagram’daki kullanıcı adı "emingunenc".





SURVİVOR EMİN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU, SAKATLIĞI NE?

Gönüllüler takımını gözyaşları içinde bırakan olayda Doktor Metin Kuş, yapılan incelemeler sonrasında Survivor 2021'e devam edemeyeceğini söyledi.

Gelen son rapora göre Emin'in dizinde bir kırık tespit ettiklerini açıkladı. Emin'in acı hissetmediğini söylemesine karşın Doktor Metin Kuş, bazı kırıkların acı vermeyeceğini fakat ilerisinde daha büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi.

Metin Kuş, Gönüllüler takımına "Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm." diyerek Emin'in yarışmaya devam edemeyeceğini belirtti.

Metin Kuş, Kötü bir kırığın var izin var bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filminde sonucu geldi dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin." dedi.

Emin ise yaptığı açıklamada, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi. Gönüllüler açıklama sonrası büyük şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Böylece, Survivor Emin yarışmaya dizindeki kırık nedeniyle veda etmek zorunda kaldı.



