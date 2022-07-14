Survivor Evrim dekolte furyasına uydu, eğilince ortalık alev aldı!

Survivor yarışması sayesinde ünlü olan Evrim Keklik, yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Keklik, güzelliğiyle kalpleri fethetti.

14 Mart 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik,Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Fenerbahçe'de voleybola başlayan Evrim, Galatasaray'a tarnsfer olduktan sonra rotayı Ereğli Belediyespor'a çevirdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalan güzel isim, yüzme antrenörlüğü yapmaya başladı.

2020'de TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasına katılan ve tavırlarıyla dikkati çeken Keklik, kısa süre içerisinde ünlendi.

Yaptığı stratejiler ve oyunlardaki başarısı ile beğenilen Evrim Keklik, Survivor 2022: All Star yarışmasında da yer aldı ve finali göremeden elendi.

Survivor sayesinde sosyal medya üzerinden takipçisini artıran ve reklamlar alan Keklik, bir dönem magazin programı sundu.

Güzelliği ve fiziği ile ilgi çeken Evrim Keklik, Survivor'ın yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Çıktığı tatilde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Evrim, bu kareleri ise peş peşe sosyal medyaya koydu.

Evrim'den nefes kesen kareler

Evrim Keklik, Survivor yarışmasından geldikten sonra dinlemek için tatile çıktı.

Zamanının çoğunu yorgunluğunu atmak üzerine harcayan Evrim, tatilden keyifli kareler paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.O poza takipçileri "Güzelliğin halis mi?", "Güneşten daha parlaksın" gibi yorumlar yaptı.

Bu yorumlarla mest olan Keklik, yeni karelerini peş peşe paylaşmaya devam edecek gibi duruyor..