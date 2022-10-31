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    Survivor Evrim Keklik ekranlara geri mi dönüyor? İşte yeni programı..

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Evrim Keklik'in yeni sezonda TV8'de yer alan bir programda yorumcu olacağı iddia edildi.
    • 31.10.2022 - 17:24
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    Survivor Evrim Keklik ekranlara geri mi dönüyor? İşte yeni programı..

    Survivor yarışmasıyla tanınan Evrim Keklik sosyal medyanın gündemine geldi. İddiaya göre Evrim Keklik televizyonlara geri dönüyor.

    Survivor'da gösterdiği performans ve karakteriyle ünlenerek büyük kitlelere ulaşan Evrim Keklik iddiaya göre bir programda yorumcu olarak görev alacak.

    Survivor 2020 ve Survivor 2022 sezonlarında yarışan Evrim Keklik asi karakteri ile tanınıyor. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile girdiği tatlı atışmalar ile sempati toplayan Evrim Keklik'in yeniden TV8 ekranlarına geleceği konuşuluyor.

    Survivor Evrim Keklik ekranlara geri mi dönüyor? İşte yeni programı.. #1

    Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Evrim Keklik, 2023 sezonunda Survivor Panorama adlı programında yorumcu olarak görev alacak.

    Bu haber sonrası Evrim Keklik'in hayranları sosyal medyada mutluluklarını dile getiren yorumlarda bulundular.


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