Survivor Evrim'den mini etekli poz geldi, fiziği ortalığı salladı!

Survivor'ın tanınan yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik, sosyal medya üzerinden birbirinden güzel pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

14 Mart 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, Survivor yarışması sayesinde tanındı.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan güzel isim, Fenerbahçe'de voleybola başladı.

Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl boyunca devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'ın ardından Ereğli Belediyespor'a geçen Keklik, sakatlığından dolayı voleybolu bırakmak zorunda kaldı.

Yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasında tavırlarıyla dikkati çekti.

Yarışmanın en iyi sezonuna katılan ve tanınan Keklik, bu sene yayınlanan All Star'da da boy gösterdi.

Yarışma dışında da magazin programı sunan ve aktif olarak sosyal medya kullanan güzel isim, All Star'ın yorgunluğunu atıyor.

Tatile çıkan ve bol bol dinlenen Evrim Keklik, yayınladığı pozlarla hayranlarından beğeni topluyor.

Evrim'den yeni poz

Yarışmanın ardından tatile çıkan ve Almanya'nın Berlin şehrine giden Evrim Keklik, mini elbisesi ile olay oldu.

Keklik'in paylaşımları sonrasında sevenleri pozlarına beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

Takipçilerinden bazıları güzel yarışmacının pozlarına, "Aşk kadın" ve "Bu ne güzellik" şeklinde yorumlar yaptı.