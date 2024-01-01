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Survivor güzeli Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cesur pozlar! "Tam bir All Star'sın"

Survivor güzeli Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cesur pozlar! "Tam bir All Star'sın" Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Cesur pozları gündem olan Kalaycıoğlu, görenleri mest etti.