TV8'in fenomen yarışması Survivor, All Star kadrosuyla ekranlarda...
2024 yılına damga vuracak olan yarışmada birbirinden iddialı isimler yer alıyor.
Mavi ve Kırmızı olmak üzere 2 takımın mücadele edeceği Survivor'da bu yıl 25 yarışmacı bulunuyor.
Kadın yarışmacılar arasında ise dikkat çeken isimlerden "Aleyna Kalaycıoğlu" yer alıyor.
Adını ilk olarak 2021 sezonunda duyuran Aleyna, yarışma akabinde büyük bir ivme kazandı.
Müzik sektörüne de el atan Kalaycıoğlu, "Beceremedin", "Bedelini Ödedim", "Yanımdadır", ve "Tebrik Ederim" şarkılarıyla beğeni topladı.
Yeniden Survivor'a dahil olan ünlü isim, izleyicilerin merceğine alındı.
Cesur pozlar
Survivor Aleyna'nın Instagram'ına göz atanlar, manzara karşısında mest oldu.
Sosyal medya hesabında birbirinden cesur pozlara imza atan Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliğini gözler önüne serdi.
Fiziği ile beğeni yağmuruna tutulan Aleyna, övgü dolu yorumlar aldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları...