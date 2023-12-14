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Survivor 2021 sezonuna damga vuran isimlerden biri de İlayda Şeker olmuştu.
Şeker, yarışma esnasında aşk yaşadığı İsmail Balaban ile evlilik kararı alarak herkesi şaşırttı.
Görkemli bir düğünle evlenen çiftten, uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Survivor İlayda Şeker, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Kumral oldu
Eşiyle mutlu anlarına sayfasında sık sık yer veren eski yarışmacı, son haliyle gündeme geldi.
29 yaşındaki İlayda Şeker, imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarından vazgeçen Şeker, kumrala döndü.
Ünlü ismin yeni görüntüsü takipçilerinden beğeni topladı.