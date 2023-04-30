Survivor Kardelen Kalender'in iddialı paylaşımları beğeni topluyor! 'Survivor'dan sonra buraları yaktın' Sakatlığı sebebiyle Survivor'a veda eden Kardelen Kalender'in Instagram pozları gündeme geldi. İddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Kardelen Kalender'in bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı..

Survivor 2023'te yarışan ve geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmaya veda eden Kardelen Kalender, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabından sık sık spor paylaşımları yapan Kardelen Kalender fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

2000 doğumlu Kardelen Kalender, fitness ve pilates eğitmenliği yapmaktadır.

Sporcu kimliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kardelen Kalender'in Survivor'a veda ettikten sonra paylaştığı pozlar beğeni topladı.

Instagram'da 53 bin takipçisi bulunan Kardelen Kalender'in iddialı pozları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Kardelen Kalender'in paylaşımlarına hayranlarından övgü dolu yorumlar geliyor.

Takipçileri "Bizim kraliçe Survivor'ı yaktı şimdi de buraları yakıyor", "Çok güzelsin Kardelen" ve "Sen gittin Survivor'ın tadı kalmadı" şeklinde yorumlar yaptılar.

İşte Kardelen Kalender'in bazı Instagram paylaşımları..