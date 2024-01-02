Survivor Kardeniz Kılıç iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor! İşte Instagram paylaşımları..

Yeni sezonuyla TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor All Star 2024'ün yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor.
Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç sosyal medyada gündeme geldi.
Sosyal medya fenomeni olan Kardeniz Kılıç aynı zamanda modellik yapıyor.
Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen Muş'lu olan Kardeniz'in Instagram'da 470 bin takipçisi bulunuyor.
Instagram heabından paylaştığı iddialı kareler ile dikkat çeken Kardeniz Kılıç paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
İşte Kardeniz Kılıç'ın bazı Instagram pozları...
Survivor All Star 2024'ün dün ekrana gelen 1. bölümünde ekrana çıkan Kardeniz Kılıç hakkında aramalar hız kazandı.
Güzelliği ile adından söz ettiren Kardeniz Kılıç'ın Survivor All Star 2024'te göstereceği performans merak ediliyor.