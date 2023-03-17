Survivor kim elendi? 16 Mart 2023 Survivor'da kim gitti? Adaya veda eden isim... Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Potaya çıkan Cansu, Aziz, Alper ve Fatih arasından bir yarışmacı adaya veda etti. Elemenin ardından vedalaşan yarışmacı, duygusal anlar yaşattı. İşte 16 Mart Survivor’da adaya veda eden isim…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcılığıyla TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2023, son bölümüyle heyecan yarattı.

Eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan takım yakın arkadaşı ile mesajlaştı.

Kadınlar ve erkekler kendi içlerinde yarışırken, kadınlarda kazanan takım ünlüler oldu. Erkekler karşılaşmasında ise kazanan takım gönüllüler oldu.

En iyiler mücadelesinde ise ünlüler üstünlük kurarak ödülün sahibi oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları kısa da olsa yakınlarıyla iletişim kurdu.

Oyunun ardından eleme konseyi yapıldı. Haftanın eleme adayları ise Cansu, Aziz, Alper ve Fatih oldu.

Acun Ilıcalı eleme için gelen SMS sonuçlarını açıkladı. 4 yarışmacı arasından biri adaya veda etti. Konseydeki duygusal anlar ekranlara damga vurdu. Peki Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2023’te bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyu alarak adaya veda eden isim Fatih oldu. Fatih yaptığı açıklamayla duygusal anlar yaşattı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu benim uzun süreli bir hayalimdi.. İnanılmaz bir serüven, inanılmaz güzel şeyler yaşadım burada. Çok teşekkür ederim çok sevdiğim bir yeri yerine getirdim"

Birleşme partisi ne zaman?

Acun Ilıcalı önceki konseyde birleşme partisinin iki hafta sonra olacağını açıklamıştı. Birleşme partisinin detaylarını şu sözlerle ifade etti: