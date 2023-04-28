Survivor kim elendi? 27 Nisan 2023 Survivor’da kim gitti? Survivor’a veda eden isim… Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Finale kısa bir zaman kala hangi yarışmacının elendiği merak ediliyor. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? Hangi yarışmacı Survivor'a veda etti? İşte adaya veda eden isim...

Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu yarışma programı Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Finale kısa bir zaman kala ödülleri de büyüyen Survivor’da dün aile oyunu için kırmızı takım ve mavi takım kıyasıya mücadele etti.

Survivor aile ödül oyununu kazanan kırmızı takım, ailesiyle buluştu. Yarışmacılar arasında duygusal anlar yaşandı.

Survivor’da bu hafta eleme adayları mavi takımdan çıkmıştı. Mavi takım yarışmacıları Cansu, Asena, Aziz, Ertuğ ve Halil potaya girdi.

Dün gecenin sonunda gerçekleşen eleme konseyinin sonunda Acun Ilıcalı, adaya veda eden yarışmacıyı açıkladı.

Dünkü bölümü kaçıran izleyiciler, Survivor’da hangi yarışmacının elendiğini araştırıyor. İşte dün akşam Survivor’a veda eden isim…

27 Nisan 2023 Survivor'da kim elendi?

Survivor'da finale kısa bir zaman kala yarışmacıların sayısı giderek azalıyor. Dün akşam yaşanan eleme konseyinde en az SMS oyunu alarak veda eden isim Halil oldu. Açıklamasıyla duygusal anlar yaşatan Halil, veda etmeden önce şu sözleri kullandı: