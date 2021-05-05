Survivor Melis kimdir? Survivor'dan elenen Melis Sezer hakkında..

Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında performans sergileyen Melis Sezer, bu hafta Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Melis kimdir? İşte, Melis Sezer hakkında bilgiler

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımında yarışan Tenisçi Melis Sezer, Survivor 2021'in 17. haftasında adaya veda eden isim oldu.

Ünlülerin iletişim ödülünü kazandığı Survivor'ın 4 Mayıs tarihli bölümünde, Ünlüler takımında SMS birincisi seçilen İsmail Balaban, eleme potasına Melis'i gönderdi.

Sergen, ve Merve'nin bulunduğu eleme potasında SMS sıralamasında diğer adaylara göre daha az oy alan Melis Sezer, yarışmaya veda etti.

Elemenin ardından arama motorlarından Survivor Melis hakkında yoğun bir araştırma başladı.

Melis Sezer Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvasına katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olarak biliniyor.

Peki Survivor Melis kimdir? İşte Melis Sezer hakkında merak edilenler..

SURVİVOR MELİS SEZER KİMDİR?

2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen , Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmasıyla tanınmaktadır.

İstanbul'da yaşayan Survivor Melis Sezer'in boyu, 1.68 cm'dir. Öte yandan sosyal medya hesabı da bulunan Melis Sezer'in Instagram'daki kullanıcı adı 'melissezer__' dir.

Başarılı tenisçi, sosyal medya hesabında da sık sık tenis maçlarına ve antrenmanlarına ait fotoğrafları paylaşmaktadır. Sezer'in şu an itibarıyla 73 bin takipçisi bulunmaktadır.