Survivor Mert Öcal'ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu, tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından paylaştıkları ile beğenilen güzel isme, hayranlarından yorum yağdı.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışmasına katılan Mert Öcal, herkesin dikkatini çekti.

Sayısız projede yer alan ve tecrübeli bir oyuncu olan Öcal, 29 Eylül 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 yılında "Best Model of The World" yarışmasını kazanan Öcal, şov dünyasına böylece adım atmış oldu.

Arka Sokaklar, Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol alan Öcal, Survivor sayesinde adını daha fazla duyurdu.

Son olarak 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak katılan Mert Öcal, Survivor'da ise özel hayatıyla gündem oldu.

Öcal ve Sude yakınlaşması uzun süre konuşulurken, oyuncunun eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu Instagram paylaşımlarıyla olay oldu.

Mert Öcal'ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Neler kaçırmışsın" demekten kendisini alamadı.

MERT ÖCAL'IN ESKİ SEVGİLİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

30 yaşındaki Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal ile yaşadığı aşk sayesinde adını duyurdu.

Sude ve Mert ilişkisinin açığa çıkmasının ardından konuşulan Makbule Şakalakoğlu ise eski bir Survivor yarışmacısı. Yani aslında herkesin tanıdığı bir isim.

Ancak Mert Öcal'la anılmasından sonra gözler iyice üzerine döndü. Güzel ismin hayatı ve sosyal medyası mercek altına alındı. Instagram'dan paylaştığı pozlar ise olay oldu.

Instagram hesabına yeni pozunu yükleyen Şakalakoğlu, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.

Şakalakoğlu'na, 'Sarı civciv', 'Bu ne güzellik', 'Mert çok şey kaybetti' gibi yorumlar yapıldı.