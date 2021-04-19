Survivor Merve Aydın diskalifiye mi olacak? Merve Aydın'ın sağlık durumu..

Survivor'ın dün akşam yayımlanan bölümünde Acun Ilıcalı, burnu kırılan Merve Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İzleyiciler Merve Aydın diskalifiye mi olacak? sorusunu gündeme taşıdı.

Tv 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021, hız kesmeden devam ediyor.

Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında mücadele tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz salı günü oynanan iletişim oyununda parkurdaki engele burnunu çarpan Merve Aydın, kanlar içinde kalmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç gündür oyunlarda ve adada yer almayan Merve Aydın'ın sağlık durumu ve yarışmadan elenip elenmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı, dün akşam yayımlanan 72. bölümde, sakatlanan Merve Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Peki, Survivor Merve Aydın diskalifiye mi olacak? İşte, Acun Ilıcalı'dan Merve Aydın'ın sağlık durumu hakkında yapılan o açıklama..

SURVİVOR MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2021'de Ünlüle ve Gönüllüler takımları arasında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar, sevdiklerinden haber alabilmelerini sağlayan iletişim oyunlarında daha da hırslanıyor.

Yarışmacılar, geçtiğimiz salı da oyunu kazanmak için tüm gücüyle mücadele ederken oyunda talihsiz bir kaza yaşandı. Ünlüler takımının başarılı kadın yarışmacılarından olan Merve Aydın, parkurdaki engele burnunu çarptı.

Aydın, bir anda kanlar içinde kalmış ve oyuna devam edememişti. Doktor Metin Kuş, Aydın'ın burnunun kırık olduğunu tespit etti. Ardından Merve Aydın. hastaneye kaldırıldı.

Metin Kuş'un ''Merve oynayamazsın'' demesi üzerine Merve, "Metin ağabey durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" demişti.

O akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğunu ve yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.

MERVE AYDIN SAĞLIK DURUMU

17 Nisan Cumartesi akşamı da 71. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini bildirdi.

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

''Metin Kuş, Santa Domngo'ya giderek Merve'nin burnu için tekrar kontroller yapacak. Ancak ben dün kendisini ziyaret ettim. Durumu iyi ve morali yüksek. Bir an önce de dönmek istiyor. Şimdilik ön gördüğümüz Merve'nin bir süre sonra benche daha sonra da oyunlara dönebileceği yönünde. Ancak kararı doktorumuz verecek."





MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Aydın, Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiştir. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.