Survivor Nagihan dekoltede sınır tanımıyor! Yarı çıplak pozlarıyla mankenlere taş çıkardı

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak kırmızı derin dekolteli bikinisiyle poz verdi. İşte o pozlar...

Nagihan Karadere TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2016 sezonunda yarışmış, ismini milyonlara duyurmuştu.

O dönem başarılı performansıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere ada hayatındaki kavgalarıyla da sık sık gündeme geliyordu.

Survivor’da 2016 sezonunda çeyrek finalde elenen Nagihan Karadere 2018 yılında ise finale kalarak ikinci olmuştu.

Son olarak geçtiğimiz sezon Survivor 2022 All Star yarışmasına katılan ve ünlüler takımında yarışan başarılı yarışmacı, adaya erken veda ederek hayranlarını üzmüştü.

Survivor yarışmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

37 yaşındaki Nagihan Karadere, geçirdiği estetik operasyonlarından sonra bam başka biri olarak sevenlerinin karşısına çıktı.

Paylaşımlarıyla göz boyayan ünlü isim tatile doyamadı. Şimdilerde ise Antalya’da tatil yapmaya devam ediyor.

Survivor Nagihan’dan sınırları aşan paylaşım!

Yakın bir arkadaşıyla tatile çıkan Survivor Nagihan’dan olay yaratan paylaşım geldi. Kırmızı iddialı bikinisiyle derin frikikler verdi. O paylaşımları erkek takipçilerini büyüledi. İşte o pozlar…

Antalya’nın sıcak havalarından faydalanan Nagihan Karadere’nin cesur pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.