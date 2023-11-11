Survivor Nagihan Dilan Polat'a verdi veriştirdi! "Beter olsunlar" Dilan Polat'a dair yorum yapan ünlüler listesine Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'de katıldı. Ünlü isim, zehir zemberek sözler sarfetti.

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"İş kadınıyım" dediği işlerin altından kara para ve yasa dışı bahis suçlamaları çıkan Dilan Polat, tutuklandı.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu olmak üzere birçok tutuklunun cezaevine gönderildiği Polat Ailesi, ülkenin gündeminde.

Ünlü isimlerden de zaman zaman Dilan Polat'a dair yorumlar geliyor.

Dikkat çekenlerden biri ise Nagihan Karadere oldu.

Survivor Nagihan, Dilan Polat hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

"Beter olsunlar"

Karadere, Instagram hesabından bir sayfaya yorum yazdı.

Survivor Nagihan Karadere, "Beter olsunlar bunlar iyi günleri. Altın tozu içermediğinden çökmüştür. Metabolizması pardon telefonu yok elinde story çekip hava atamıyor, o da olabilir. Acite etmeyin şunları ya ne garibanlar var. Bunlara mı acıyacağız. Beter olsun dolandırıcılar" sözleriyle dikkat çekti.