Survivor Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! Parkurda başka plajda bambaşka...

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacısı Nagihan Karadere, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı. Karadere'nin paylaşımına, "Dominik'te başka, plajda bambaşka" yorumları yapıldı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, yalnızca performansıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

ATLETİZMDE ALTIN MADALYA SAHİBİ

1984 yılında dünyaya gelen Nagihan Karadere, 2003 yılında gerçekleşen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu ve birçok olimpiyat organizasyonunda gümüş madalya kazandı.

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nagihan Karadere, performansıyla izleyiciyi ekrana kilitlemişti.

2018 yılında katıldığı Survivor All Star konseptiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Karadere, Survivor 2018 sezonunu ikinci olarak kapattı.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönen ünlü atlet, değişimiyle diikatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Survivor Nagihan, cüretkar pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıl katıldığı Hasan Can Kaya'nın ''Konuşanlar'' programında yaptığı cinsel ilişki itirafıyla tepki çekmişti.

Karadere, ''Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi. Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Eşiyle boşanma arifesindeyken eski sevgilisiyle birlikte olduğunu söyleyen Karadere, çıplak fotoğraf skandalıyla da magazin gündemini sarsmıştı.

Karadere'nin eşi Uğur Gökçe'nin çıplak fotoğrafları internete düşmüş, Karadere ise yaptığı açıklamada bir çetenin kurbanı olduklarını söylemişti.