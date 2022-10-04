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    Survivor Nagihan Karadere derin yırtmacıyla nefesleri kesti! 'Bu çekicilik halis mi'

    Survivor yarışmasının ardından ünlenen Nagihan Karadere sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.İşte Nagihan Karadere'nin olay yaratan son paylaşımı..
    • 04.10.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:58
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    Survivor Nagihan Karadere derin yırtmacıyla nefesleri kesti! 'Bu çekicilik halis mi'

    37 yaşında olan Nagihan Karadere instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

    Survivor yarışmasından sonra ünlenen milli atlet yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Survivor Nagihan Karadere derin yırtmacıyla nefesleri kesti! Bu çekicilik halis mi #1

    Nagihan Karadere'nin "Güzel bir geceden geriye kalan.." notuyla yaptığı son instagram paylaşımı beğeni topladı.

    Instagram'da 703 bin takipçisi bulunan Nagihan Karadere'nin yaptığı her paylaşım takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna  tutuluyor.

    Bir ödül törenine katılan Nagihan Karadere'nin derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti.İşte Nagihan Karadere'nin derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği o pozlar..

    Survivor Nagihan Karadere derin yırtmacıyla nefesleri kesti! Bu çekicilik halis mi #2

    Survivor Nagihan Karadere derin yırtmacıyla nefesleri kesti! Bu çekicilik halis mi #3

    Survivor Nagihan Karadere derin yırtmacıyla nefesleri kesti! Bu çekicilik halis mi #4


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