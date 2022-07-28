Survivor Nagihan Karadere mayolu pozlarıyla mest etti! 'Yaktın ortalığı..'

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve performansıyla beğeni toplayan Nagihan Karadere, instagram hesabından mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.İşte o kareler..

Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan milli atlet Nagihan Karadere cesur pozları ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Survivor yarışmasında başarılı performans gösteren Nagihan Karadere bu sene düzenlenen Survivor All Star yarışmasının ardından yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti.

Nagihan Karadere şimdi ise tatil pozları ile sosyal medyadan adından söz ettiriyor.Ünlü atlet mayolu pozları ile dikkatleri çekmeyi başardı.Binlerce beğeni alan o karelere eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran nazar boncuğu emojisi ile yorum yaptı.İşte o kareler..