Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Memleketi duyanları şoke etti Survivor'da bu sezon performansıyla öne çıkan, adını finale yazdıran Nefise memleketiyle herkesi şaşkına çevirdi. Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş...

Survivor'da bir sezonun daha sonuna gelindi. Bu akşam final bölümüyle Survivor 2023 şampiyonu belli olacak.

Sezonun başından bu yana kıyasıya mücadele eden Nefise Karatay yarı finale kadar yükselen tek kadın olmuştu. SMS oylamasıyla finale kaldı.

Bu akşam TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan final bölümünde Özgür ile SMS oylamasına çıkacak.

Yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Nefise Karatay'ın memleketini duyan şaşıp kalıyor.

Survivor Nefise bakın nereli çıktı!

Başarılı yarışmacı Nefise Karatay, memleketiyle herkesi şaşkına çevirdi. 23 yaşındaki Nefise Karatay, bakın aslen nereliymiş…

Survivor’a yedeklerden dahil olan ve başarılı performansıyla finale kadar yükselen Nefise Karatay, aslen Balıkesir Edremit’li.

Survivor Nefise'nin memleketini duyan inanamıyor. Başarılı yarışmacı güzelliğini memleketine borçlu.