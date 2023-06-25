Survivor Nisa Bölükbaşı mayosuyla kumsala uzandı! 'Deniz kızı mısın?' Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor. İşte Nisa Bölükbaşı'nın beğeni toplayan son Instagram pozları..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da yarışarak ünlenen Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Survivor All Star 2022 şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı yarışmanın ardından büyük bir üne kavuştu.

Sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Nisa Bölükbaşı'nın Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunuyor.

2 Temmuz 1998 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ta dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı'nın babası Türk annesi Çek Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Küçük yaştan itibaren sporun birçok dalına ilgi duyan Nisa Bölükbaşı yüzme ve voleybol konusunda oldukça başarılıdır.

Sporcu kimliğinin yanında güzelliği ile de dikkat çeken Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Çeşme'de tatil yapan Nisa Bölükbaşı paylaştığı mayolu pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte Nisa Bölükbaşı'nın tatil kareleri..