Survivor Özgür'ün eşi güzelliğiyle büyüledi! "Ne şanslı adamsın" Survivor 2023'te adını finale yazdıran isimlerden biri de Özgür Tetik oldu. Survivor Özgür'ün eşini gören gözlerine inanamıyor. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Survivor Özgür'ün güzeller güzeli eşi...

Bu sezon farklı formatıyla beklenenleri karşılamayan Survivor, sezon sonuna geldi. Survivor 2023'te büyük finale saatler kaldı.

Final için geri sayımın başladığı yarışmada dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yusuf ve Ertuğ'un elenmesinin ardından finalistler belli oldu.

Sezonun başından bu yana şampiyonluk için mücadele eden Özgür ve Nefise adını finale yazdıran yarışmacılar oldu.

Bu akşam iki yarışmacıdan biri şampiyonluğu elde edecek. Diğer yandan yarışmacıların özel hayatları araştırılmaya başladı.

Survivor'da performansının yanı sıra özel yaşantısıyla da ön plana çıkan Özgür'ün eşi ortaya çıktı.

Güzelliğiyle mest etti

Survivor Özgür Tetik'in eşi Tuğba Tetik güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Gören gözlerine inanamadı.

Survivor Özgür’ün eşi Tuğba Tetik de antrenör. 2014 yılında birlikte Running Academy'i kurdular.