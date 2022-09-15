Survivor Panorama yorumcusu Damla Can bikinisiyle paylaştı...Instagram çöktü!

Survivor Panorama yorumculuğu yapan Damla Can, tatil pozlarıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu.

2016 yılında Survivor yarışmasına katılan ve şimdilerde Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Damla Can, güzelliği ile gündem oluyor.

Survivor'da yarıştığı zamanların dışında sosyal medyadan dikkatleri çeken Can, spor yaptığı anları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can, kusursuz fiziğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Instagram hesabını aktif kullanan Can, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü isim, son olarak tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

Denizin içinden bikinili poz veren Damla Can, takipçilerinden tam not aldı.

İşte, Damla Can'ın binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulan son paylaşımı...